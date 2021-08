Sechster Sieg im sechsten Spiel?

Die Bilanz der Basler in der neuen Saison ist makellos. Fünf Pflichtspiele absolvierte der FCB bisher in der Super League und in der Qualifikation zur Conference League, fünfmal ging er als Sieger vom Platz. Heute um 16.30 Uhr ist nun Servette zu Gast im Joggeli. Die Genfer belegten vergangene Saison hinter Rotblau den dritten Platz in der Tabelle, sie sind aber nur mässig in die neue Spielzeit gestartet. Das europäische Abenteuer ist nach einem 0:3 und einem 2:0 gegen Molde zu Ende, in der Liga besiegte Servette zum Auftakt Sion 2:1, verlor aber das erste Heimspiel gegen Lugano 0:2. Trotzdem warnt FCB-Trainer Patrick Rahmen: «Sie spielen ähnlich wie in der letzten Saison und haben starke Spieler. Sie sind total eingespielt, hatten wenige Wechsel in den letzten drei Jahren und sind darum Schritt für Schritt weitergekommen.»

Bei den Baslern steht Pajtim Kasami im Fokus. Der Mittelfeldspieler erlebte zuletzt in Budapest einen Abend zum Vergessen und wurde gegen Ujpest bereits nach 39 Minuten und zahlreichen Fehlpässen ausgewechselt. Lesen Sie hier, weshalb der schwache Auftritt trotzdem nichts an seiner Wichtigkeit im Zentrum der Basler Mannschaft ändert.

Und dann ist da ja noch Corona. Die Pandemie hält die Super League und ihre Fussballer weiterhin auf Trab. Neu gilt eine Covid-Zertifikats-Pflicht für Staff und Spieler. Das bringt Neuerungen für die Profis und einen Mehraufwand für die Vereine mit sich. Welche? Antworten gibts hier.