Deal im Gesundheitswesen – See-Spital verkauft Standort Kilchberg an Sanatorium Die Sanatorium Kilchberg AG übernimmt auf Anfang 2026 das Gelände des heutigen See-Spitals in Kilchberg. Dieses will sich auf den Standort Horgen konzentrieren. Daniel Hitz

Wird nur noch bis Ende 2025 betrieben: Der Standort des See-Spitals in Kilchberg. Archivfoto: Silvia Luckner

Das See-Spital veräussert seinen Standort in Kilchberg. Käuferin ist die Sanatorium Kilchberg AG, die das Gelände auf Anfang 2026 übernimmt, um eine neue psychiatrische Klinik «nach modernsten Erkenntnissen und Bedürfnissen zu erstellen.» Das teilen die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat der beiden Gesundheitsinstitutionen am Donnerstag an einer Medienkonferenz mit.

Das See-Spital verliert damit einen seiner beiden Standorte. Es will sich in Zukunft auf seine akutmedizinischen Leistungen in Horgen konzentrieren. Dort baut das Spital derzeit für 100 Millionen Franken einen neuen Spitaltrakt. Die Rehabilitation, die Langzeitpflege und das ambulante Angebot werden bis Ende 2025 in Kilchberg bleiben.

Das Sanatorium umgekehrt wird den bisherigen Standort in Kilchberg nach Bezug des neuen Areals voraussichtlich im ersten Quartal 2029 verlassen.

