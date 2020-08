Andrea Söldi

Johanna Bossart

Es gibt Menschen, die Briefmarken sammeln, Kaffeerahmdeckel oder Fussball-Bildchen. Ich dagegen habe mich einer anderen Sammelwut verschrieben: Jeden Sommer will ich in möglichst viele verschiedene Gewässer eintauchen. Klassiker sind jeweils natürlich der Zürichsee, Pfäffiker- und Greifensee, Bodensee, der Husemersee bei Marthalen sowie der Haslisee. Ich habe mich bereits mit dem Schwimmsack den Rhein und die Aare hinuntertreiben lassen und in der sogenannten Affenschlucht bei Neftenbach in den natürlichen Whirlpools der Töss besprudeln lassen.