Eishockey: Absage wegen Corona – Seewens Teambus kehrt kurz vor der Bülacher Hirslen um Weil zwei Bülach-Spieler wenige Stunden vor Matchbeginn ihr positives PCR-Testresultat erhielten, haben der EHC und sein Gast aus Seewen am Mittwoch ihre MSL-Partie in letzter Minute verschoben. Peter Weiss

Partien zwischen Scott Halberstadt (links) und seinen Mitspielern vom EHC Bülach gegen Seewen sind oft eine enge, bis zuletzt hart umkämpfte Angelegenheit, wie dieses Bild vom Januar 2020 zeigt. Auf das nächste Duell beider Teams müssen sich die Fans nun bis 19. Januar 2022 gedulden. Archivfoto: Sibylle Meier

«Die Seewemer waren praktisch schon in Bülach, als unser Sportchef mit ihnen Kontakt aufgenommen hat», schildert Jean-Michel Thomet. «Beide Seiten haben sich dann schnell darauf verständigt, den Match besser zu verschieben.» Der kurzfristigen Absage keine zwei Stunden vor dem Matchbeginn in der Bülacher Hirslen waren zwei positive PCR-Testergebnisse vorausgegangen.

Jener Eisbären-Crack, der am Morgen des Spieltags gemäss Thomet leichte Erkältungssymptome verspürte und sich testen liess, erhielt im Verlauf des Nachmittags ein positives Resultat auf Sars-CoV-2, das neue Coronavirus. Derjenige Mitspieler, der am vorherigen Trainingsabend in der Garderobe am nächsten bei ihm sass, liess sich ebenfalls umgehend testen. Sein Ergebnis traf erst kurz nach 18 Uhr ein. Es fiel ebenfalls positiv aus, obwohl er zu diesem Zeitpunkt keinerlei Symptome verspürt habe, fügt Thomet an.