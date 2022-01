Abfahrt in Cortina d’Ampezzo – Gut-Behrami schimpft und Goggia spielt ihr Spiel Die Tessinerin wird in Cortina d’Ampezzo vom Winde verweht und ist entsprechend chancenlos. Mehr Glück hat Siegerin Sofia Goggia - in jeglicher Hinsicht. UPDATE FOLGT

Lara Gut-Behrami hofft im Super-G von morgen Sonntag auf bessere Verhältnisse. Bild: Keystone

Sie gibt sich gar nicht erst Mühe, ihren Ärger zurückzuhalten. Lara Gut-Behrami verwirft die Hände und schimpft in die TV-Kameras, sie fühle sich verarscht. Der Grund: Die Windverhältnisse. Weil es so stark windet, entscheiden die Organisatoren früh, die Athletinnen in Cortina d’Ampezzo auf einer verkürzten Abfahrt starten zu lassen. Und trotzdem verkommt das Rennen zur Lotterie: Weil manche Athletinnen - vorab Gut-Behrami - buchstäblich verblasen werden. Die Tessinerin wird am Ende Neunte. Ausgerechnet an jenem Ort, an dem sie vor einem Jahr an der WM mit zweimal Gold und einmal Bronze das bisherige Highlight ihrer Karriere gefeiert hatte.

Letztlich überrascht der Blick auf die Rangliste aber trotzdem nicht. Weil - einmal mehr - Sofia Goggia ganz zuoberst steht. Die Italienerin hat nun vier von fünf Abfahrten in diesem Winter für sich entschieden. Hinter ihr komplettieren Ramona Siebenhofer und Ester Ledecka das Podium, letztere macht mit einem starken letzten Abschnitt noch vier Ränge gut.

Die Schweizerinnen dürfen sich über die Windverhältnisse aufregen- aber sie müssen sich primär über sich selbst ärgern. Explizit erwähnt sei an dieser Stelle Michelle Gisin. Im oberen Abschnitt ist sie nahe dran an Goggia, verliert unten jedoch viel Zeit und klassiert sich im 6. Rang. «Heute wäre mehr drin gelegen», hält sie im TV-Interview fest. «Ich bin zu perfekt gefahren, und das ist meistens schlechter, als wenn du mutig fährst.»

Und so wird Corinne Suter als Vierte beste Schweizerin auf jener Piste, auf der sie vor einem Jahr WM-Gold gewann. Auch sie ist sich bewusst, ein weitaus besseres Resultat vergeben zu haben. «Ich bin zu wenig aktiv auf dem Ski gestanden, das muss im Super-G von morgen sicher besser werden», so Suter. Priska Nufer sichert sich als 12. derweil die Qualifikation für die Olympia-Abfahrt.

Noch einmal zurück zu Goggia: Vergangenes Wochenende stürzte sie in der Abfahrt von Altenmarkt-Zauchensee. Die Italienerin blieb zwar unverletzt, aber es stauchte sie ordentlich zusammen. Noch am Montag habe sie kaum gehen können, erzählte sie im Vorfeld ihres Heimrennens. Und doch liefert sie in Cortina d’Ampezzo in gewohnter Manier: Goggia ist zweimal Nahe an einem Ausfall, aber sie kann sich irgendwie retten und setzt sich damit von der Konkurrenz ab.

