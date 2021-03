Kolumne Nina Kunz – Sehnsucht nach dem Feierabendbier Durch das Pandemie-bedingte Alleinsein habe ich gemerkt, dass es eine Sache gibt, die mir gerade mehr fehlt als alles andere. Nina Kunz (Das Magazin)

Seit Corona fühlt sich mein Alltag zerbröselt an. Wie eine zusammenhanglose Aneinanderreihung von Dingen. Ich stehe auf, werkle vor mich hin, beantworte Mails und telefoniere mit der Verwaltung, weil unser Estrich wieder mal überflutet ist … Doch am Abend fühlt es sich selten so an, als hätte ich «etwas geschafft». Es fühlt sich eher an wie ein schräger Traum.

Bisher hatte ich nicht begriffen, woher dieses seltsame Gefühl kommt, aber nun glaube ich: Es hat viel damit zu tun, dass ich fast nicht mehr über meinen Alltag rede. Durch das Pandemie-bedingte Alleinsein habe ich nämlich gemerkt, dass sich die Einzelteile meines Alltags erst zu einem logischen Ganzen zusammenfügen, wenn ich Leuten davon erzählen kann. Und daher gibt es eine Sache, die mir gerade sehr fehlt, und die ist: das Feierabendbier.