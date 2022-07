Mordprozess am Zürcher Obergericht – «Seien Sie nicht allzu stolz auf den 3.-Klass-Freispruch» Eine 48-jährige Frau hat die Tötung ihrer Mutter nicht in Auftrag gegeben. Trotzdem sagt das Obergericht: «Sie sind irgendwie in den Mord verwickelt, aber wir wissen nicht wie.» Thomas Hasler

Ein Mitglied des Dreiergremiums (v.l.: Beata Wasser-Keller, Christoph Spiess und Alain Kessler) hätte die 48-Jährige wegen Anstiftung zu Mord schuldig gesprochen. Illustration: Robert Honegger

Eineinhalb Tage hat das Zürcher Obergericht über Schuld und Unschuld, über Schuldspruch oder Freispruch der drei Beschuldigten beraten. Am Schluss waren sie sich in zwei Fällen völlig einig. In einer Frage aber war ein Mitglied des Dreiergremiums anderer Ansicht – und zwar in der entscheidenden: Hat eine heute 48-jährige Frau im August 2016 ihren damaligen Partner, einen heute 39-jährigen Bauarbeiter, angestiftet, in Küsnacht ihre Mutter, eine 73-jährige Ärztin, zu töten? Erst im schriftlichen Urteil wird man lesen können, warum ein Mitglied des Gerichts von der Schuld der Frau überzeugt ist.