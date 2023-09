Seiler macht Panna cotta – Wenn das einfachste Dessert nur so einfach wär Panna cotta lieben wir alle lieben – bis wir uns darüber klar werden, welche Herausforderungen dieses Dessert an unser Gewissen stellt. Eine kritische Annäherung. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Nico Schinco/The New York Times/Redux/Laif

Panna cotta ist ungefähr das einfachste Dessert, das man sich ausdenken kann. Gleichzeitig stösst gerade das scheinbar Einfache immer wieder an Grenzen – an Grenzen der Beschaffung von Lebensmitteln, aber auch an Grenzen der Haltung zu Ernährungsfragen (konkret: Vegetarismus und Veganismus). Das möchte ich voranschicken, bevor wir uns an die Zubereitung des gekochten Rahms machen. Denn jedes Gericht ist immer nur so gut wie seine Bestandteile, und zwar wie alle seine Bestandteile. Sobald Sie damit anfangen, sich mit dem Zweitbesten zufriedenzugeben, wird auch das Ergebnis nicht das beste sein.