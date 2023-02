Rock’n’Roll im Dorfmuseum Hüntwangen – Sein Dachstock gehört den 4000 Vinylplatten Hans Peter Millischer besitzt rund 4000 Vinylplatten und mehrere Grammophone. Seit seiner Jugend ist der heute 75-Jährige von Platten fasziniert. Ursula Fehr

Etwa 2500 Langspielplatten und 1500 Singles besitzt Hans Peter Millischer. Foto: Milad Perego

«Schon in der Oberstufe sassen mein Bruder und ich an freien Nachmittagen in der Grammobar eines St. Galler Warenhauses und tauchten mit unseren Kopfhörern in die Tonwellen der Vinylschallplatten ein», erzählt der 75-jährige Hans Peter Millischer. Er ist seither ein passionierter Sammler. Seine Frau Monique scheint seine Leidenschaft zumindest zu dulden; oft verweilen sie zusammen und mit Freunden inmitten der Sammlung von etwa 2500 LPs und 1500 Singles im ausgebauten Dachstock ihres schönen alten Riegelhauses.