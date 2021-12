Neuer Chef in Bülach – Sein liebstes Einsatzmittel ist das Gespräch Eric Earle leitet seit November den Verkehrsstützpunkt Bülach. Der Kantonspolizist mit internationaler Vergangenheit hat sich an vielen Stationen auf seine Aufgabe vorbereitet. Daniela Schenker

Eric Earle ist seit November Chef des Verkehrszugs Bülach. Foto: Christian Merz

Eric Earle. Müsste man diesen Namen einer Filmrolle zuschreiben, den Darsteller des Zürcher Kantonspolizisten würde man kaum so benennen. Doch der reale Eric Earle ist Kantonspolizist mit Leib und Seele – und dies seit mehreren Jahrzehnten. Wie er zu seinem hierzulande doch eher speziellen Namen kam, wird Earle am Schluss des Gesprächs im Verkehrsstützpunkt Bülach erklären. Dort ist er seit November Chef von rund 45 Mitarbeitenden. Noch lebt sich der 51-Jährige in der neuen Kaderfunktion ein. Die Gegend ist ihm beruflich wie privat bereits vertraut. In Nürensdorf aufgewachsen und in Hüntwangen wohnhaft, war er mehrere Jahre auf der Polizeistation Rafz tätig.