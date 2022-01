Selbstbestimmung für Behinderte – Sein Traum von der eigenen Wohnung ist plötzlich greifbar Der Kanton Zürich stellt das System auf den Kopf: Menschen mit Behinderung können bald selbst entscheiden, wo sie wohnen. Für den 26-jährigen Roman Burri ändert das alles. Marius Huber

Roman Burri wohnt seit kurzem in diesem herrschaftlichen Zimmer in einer Villa an der Grenze von Zürich zu Zollikon. Foto: Urs Jaudas

Für die meisten Menschen ist es ein unerreichbares Ziel, einmal in einer solchen Jugendstilvilla zu wohnen, aber für Roman Burri, der hier lebt, ist es bloss eine Zwischenstation. Mittel zum Zweck – er hat höhere Ambitionen.

Die Mittagssonne fällt vom Zürichsee her durch die üppig verzierten Buntglasfenster in sein Zimmer mit der hohen Stuckaturdecke. Der 26-Jährige ist gerade zurückgekommen von der Arbeit am anderen Ende der Stadt, fläzt sich auf sein Sofa mit dem Fliegenpilzmuster und zupft sich den Tarnmuster-Hoodie zurecht. Er sagt bestimmt, was er will: «Mein Ziel ist: eine Freundin finden und dann mit ihr zusammenziehen.» In was für einer Wohnung? Seine Stimme wird etwas leiser: «Luxus.» Er grinst entwaffnend. «Da käme dann auch ein Schlagzeug rein und so.»