Hals über Kopf: So wie hier am Reck an den Schweizer Meisterschaften Ende Juni geht es im Moment in Ian Raubals Leben zu. Kaum hatte er sich in den USA für ein Sportstipendium ab dem Herbstsemester 2023 beworben, bekam der Turner des TV Opfikon Glattbrugg die Zusage – für 2022.

Foto: Thomas Ditzler