UBS-Chef in der Kritik – Trotz guten Zahlen wird er kritisiert Der Holländer Ralph Hamers ist seit einem Jahr bei der UBS. Er bevorzugt Veränderung in kleinen Schritten. Kritiker werten das als Führungsschwäche. Holger Alich

UBS-Chef Ralph Hamers, hier ein Porträt aufgenommen am Zürcher Hauptsitz der Bank, führt bei der Grossbank einen neuen Führungsstil ein. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der Auftritt war ein Heimspiel: Das Hemd trägt er mit zwei offenen Knöpfen, statt Krawatte kombiniert er ein seidenes Einstecktuch zum dunklen Sakko. Locker plauderte UBS-Chef Ralph Hamers am Swiss Economic Forum mit Moderator Urs Gredig auf der Bühne in Interlaken über ein Themenpotpourri: Folgen der Pandemie, hybrides Arbeiten und natürlich Digitalisierung. Konkrete Aussagen, wie viele Jobs die Straffung der Prozesse einfordern wird, vermied Hamers, er sprach vage von «Verschiebungen».

Wie immer höhnen interne Kritiker. Am 1. September jährt sich sein Einzug in die Geschäftsleitung der grössten Schweizer Bank zum ersten Mal. Seit November amtet der Niederländer als CEO. Passiert ist seitdem so gut wie nichts. Stimmen, die den erhofften Aufbruch vermissen, werden lauter.