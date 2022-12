Britischer König im Fernsehen – Seine erste Weihnachts­ansprache hält Charles III. beim Grab der Queen Der britische König hat sich an Weihnachten an die Bevölkerung gewandt. Dabei dankte er den Briten für ihre «aufrichtige Solidarität» in schweren Zeiten.

König Charles III. spricht Familien in Not sein Mitgefühl aus. Video: Tamedia

Der britische König Charles III. hat in seiner ersten Weihnachtsansprache als Monarch die «aufrichtige Solidarität» der Menschen im Vereinigten Königreich gelobt. In seiner Ansprache in der Kapelle von Schloss Windsor, in der seine Mutter Elizabeth II. im September beigesetzt wurde, dankte der 74-Jährige am Sonntag den Menschen auch für die «Liebe und das Mitgefühl», die sie nach ihrem Tod zum Ausdruck gebracht hätten.

Den Familien in Not sprach er sein Mitgefühl aus. Der Monarch sagte in der im Fernsehen übertragenen Rede, es herrsche eine «Zeit grosser Angst und Not». Das gelte weltweit für alle, die Konflikten, Hungersnöten oder Naturkatastrophen ausgesetzt seien, sowie diejenigen, «die Wege finden, ihre Rechnungen zu bezahlen und ihre Familien zu ernähren und warm zu halten». Millionen Menschen in Grossbritannien haben mit gestiegenen Lebensmittelpreisen und Energiekosten zu kämpfen.

König Charles III. spricht während der Aufzeichnung seiner ersten Weihnachtsansprache in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor. Foto: Victoria Jones (Keystone)

Es war das erste Mal, dass ein König die TV-Weihnachtsansprache hielt. Charles› Mutter Queen Elizabeth II. hatte sich 1957 als erste Monarchin zu Weihnachten übers Fernsehen an die Bevölkerung gewandt. Die Rede der Königin wurde damals live übertragen, mittlerweile ist es längst eine Aufzeichnung. Die Rede von Charles wurde am 13. Dezember in der St.-Georges-Kapelle in Windsor aufgenommen. Unter der Kirche auf dem Gelände von Schloss Windsor ist die Queen beigesetzt, die am 8. September nach 70 Jahren auf dem Thron gestorben war.

Glaube an die Menschlichkeit

In der Ansprache fand Charles persönliche Worte für seine «geliebte» Mutter. Die Feiertage seien eine «ergreifende Zeit» für Hinterbliebene, sagte der König. «Wir spüren ihre Abwesenheit zu jeder vertrauten Jahreszeit und erinnern uns an sie bei jeder geschätzten Tradition.» Er teile mit der gestorbenen Queen den Glauben an Menschen, die das Leben anderer mit Güte und Mitgefühl berühren könnten. Dies sei «die Essenz unserer Gemeinschaft und das Fundament unserer Gesellschaft», sagte der 74-Jährige.

Eine Familie in London schaut sich die erste Fernseh-Weihnachtsansprache der Queen an. (26. Dezember 1957) Foto: Keystone

Charles dankte dem Militär, den Mitarbeitern im Gesundheits- und Sozialwesen sowie Lehrern und allen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst für ihren «selbstlosen Einsatz». Sie würden mit viel Menschlichkeit bereitwillig auf die Not anderer reagieren. «Ich möchte besonders all den wunderbar freundlichen Menschen Anerkennung zollen, die so grosszügig Lebensmittel oder Spenden oder das wertvollste Gut von allen, ihre Zeit, spenden, um die Bedürftigsten zu unterstützen», sagte der König.

Am Morgen nahm die königliche Familie an der Weihnachtsmesse in Sandringham teil und knüpfte damit an eine Tradition an, die seit 2019 durch die Corona-Pandemie unterbrochen war. Charles III. hatte im September die Nachfolge seiner nach 70 Jahren auf dem Thron verstorbenen Mutter Elizabeth II. angetreten. Am 6. Mai wird er gekrönt.

Das Königspaar mit der versammelten Verwandtschaft auf dem Weg zur Weihnachtsmesse in Sandringham. (25. Dezember 2022) Foto: Kirsty Wigglesworth (Keystone)

SDA/AFP/sep

