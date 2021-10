Aron Derungs aus Hochfelden – Seine Kunst dreht sich um Sinnlichkeit und Erotik Aron Daniel Derungs bereitet sich gerade für eine Ausstellung in Zürich vor. Sie soll ein Spektakel werden. Ruth Hafner Dackerman

Künstler Aron Daniel Derungs aus Hochfelden in seiner Wohnung. Foto: Francisco Carrascosa

Einst produzierte Kurt Aeschbacher hier seine Show. Genau da sollen jetzt neben der Ausstellung der Werke von Aron Daniel Derungs aus Hochfelden auch Liveauftritte von Zirkusartisten und Poledancern stattfinden. Alles passend zum Thema Erotik, denn um diese geht es in den meisten Werken des jungen Künstlers. So sieht man in seiner kleinen Wohnung Bilder von gut proportionierten Frauenkörpern, aber auch Motive wie freche Zungen zwischen gespreizten Fingern und weibliche Rücken mit gefesselten Händen.

«Ein wenig Inspiration habe ich durch ‹Fifty Shades of Grey› schon erhalten», gesteht der 30-Jährige und ergänzt schnell, dass dies nur sein künstlerisches Schaffen betreffe. Die Farben seiner Bilder sind in Grautönen gehalten, ergänzt durch Pink, Violett, Blau und Rot. Oftmals erstellt Derungs mehrere Werke mit den gleichen Motiven in verschiedenen Farben.