Tod eines LGBTQ-Aktivisten in Kenia – Seine Leiche lag in einem Metallkoffer am Strassenrand Die Polizei untersucht den Tod des jungen Modedesigners Edwin Chiloba, nachdem er tot aufgefunden wurde. Unter Verdacht steht ein Mitbewohner des Aktivisten.

Wurde Opfer eines Verbrechens: Edwin Chiloba. Foto: Lawrence Leteipa (AP, Keystone)

Der kenianische LGBTQ-Aktivist Edwin Chiloba ist nach Medienberichten getötet worden. Demnach wurde die Leiche des 25-jährigen Modedesigners und Models am Mittwoch etwa 40 Kilometer entfernt von der Stadt Eldoret im Westen des Landes in einem Metallkoffer am Strassenrand gefunden. Laut der Zeitung «The Star» habe der Verstorbene Frauenkleider getragen und sei erdrosselt worden. Auch ein Auge sei ihm ausgestochen worden. Die Zeitung beruft sich auf Aussagen der Polizei.

LGBTQ-Menschen leben gefährlich in dem mehrheitlich konservativen, christlichen Land. Homosexualität ist in Kenia strafbar: Gleichgeschlechtlicher Sex kann teilweise sogar mit Haftstrafen von bis zu 14 Jahren bestraft werden. Erst letzten Monat hatte Chiloba auf Instagram geschrieben, dass er «für alle Ausgegrenzten kämpfen werde» und er selbst auch ausgegrenzt worden sei.

Ein Freund Chilobas, Denis Nzioka, twitterte am Mittwoch, dass dieser bereits in der Vergangenheit wegen seines Aktivismus angegriffen worden sein.

«Es ist wirklich beunruhigend, dass wir weiter eine Eskalation der Gewalt gegen LGBTQ-Kenianer mitansehen», erklärte die kenianische Menschenrechtskommission am Freitag. «Jeden Tag werden die Menschenrechte von LGBTQ-Personen verletzt, mit geringen Folgen für die Täter.» Die Organisation forderte die Behörden zu zügigen Untersuchungen und Strafverfolgung der Täter auf. Im vergangenen April war schon ein anderer LGBTQ-Aktivist ermordet worden.

Mitbewohner in Haft

Am Freitagabend berichteten mehrere kenianische Nachrichtenportale, dass die Polizei einen Mitbewohner Chilobas in Gewahrsam genommen hätten. Nach zwei weiteren Personen, die dabei geholfen haben sollen, Chilobas Leiche in den Koffer zu stopfen, werde gesucht. Hinweise von Nachbarn und des Hausmeisters hätten die Polizei auf die Spur gebracht.

Im Westen des Landes, wo Chiloba lebte, erklärte das Kenya LGBTQ Feminist Forum, der Designer habe Mode als einen Weg genutzt, «Geschlecht zu dekonstruieren und für die Rechte marginalisierter Gruppen einzustehen». «Wir als Gemeinschaft von Kenianern wollen wissen, was Edwin passiert ist, warum er ermordet wurde und wer seinen Körper am Tatort zurückliess», sagte Becky Mududa von der Organisation.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.