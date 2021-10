Porträt «Schwellen-Ruedi» – Seinen Ferrari tauschte er gegen einen Teppich Ruedi Aeschbacher beruhigte in den 80er-Jahren als Stadtrat den Verkehr, seine Gegner regte er damit fürchterlich auf. Und die englische Queen hingegen lud ihn zum Tee ein. Patrice Siegrist

Kämpfte in den 80er-Jahren für ein verkehrsberuhigtes Zürich: EVP-Stadtrat Rudolf «Schwellen-Ruedi» Aeschbacher. Foto: Keystone (1987)

Ruedi Aeschbacher kurvte einst mit seinem Ferrari durch Zürichs Strassen. Dann spurte er vor, worüber die Stadt Ende November abstimmt. «Wissen Sie», sagt Aeschbacher am Telefon, «die Gedanken, die Wünsche, die Absichten sind schon seit 40 Jahren auf dem Tisch, nun haben sich die politischen Mehrheiten geändert.»

1978 wird der 35-jährige EVP-Mann Aeschbacher in den Zürcher Stadtrat gewählt, wo er das Tiefbauamt übernimmt. Der konservative Politiker beginnt überraschend zügig damit, den Autos ihren dominanten Platz in den Strassen streitig zu machen. Er stellt ihnen in den 80er-Jahren als erster Hindernisse in den Weg, lässt Schwellen errichten, die zum Abbremsen zwingen. Sperrt Quartierstrassen ab, unterbricht Schleichwege. Sein Amt erstellt zudem ein Blaubuch. Die Eckpunkte: Die Stadt soll den öffentlichen, den Fuss- und Veloverkehr fördern, die Autofahrer hingegen zum Umsteigen bewegen. Der Stadtrat stimmt dem Plan zu.