Zeitreise in Regensdorf – Seit 120 Jahren sitzen Männer hinter den Pöschwies-Mauern Dies Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ist die grösste geschlossene Einrichtung dieser Art in der Schweiz. 1901 wurde sie als Strafanstalt eröffnet. Barbara Gasser

So sah die Strafanstalt Regensdorf – heute Justizvollzugsanstalt Pöschwies – 1925 aus. Foto: Walter Mittelholzer, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies wurde zwischen 1981 und 1995 errichtet. Sie ersetzte die 1901 eröffnete Strafanstalt Regensdorf und bietet Platz für 400 Insassen. Bei den Gefangenen handelt es sich ausschliesslich um Männer, die von rund 300 Mitarbeitenden betreut werden.

In die Schlagzeilen geraten ist die JVA unter anderem wegen des als Carlos bekannten Straftäters Brian, der mit Unterbrüchen in anderen Vollzugsanstalten seit 2017 in Regensdorf sitzt. Innerhalb der Strafanstalt ist es immer wieder zu erheblichen Gewaltübergriffen gekommen. Deshalb ist er nun in einer auf ihn zugeschnittenen Sicherheitsabteilung in der Pöschwies untergebracht.