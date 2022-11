Herzchirurg Omer Dzemali wechselt vom Stadtspital ans Unispital – und hat dort ein Handicap: Er ist nicht Professor der Uni Zürich. Foto: Reto Oeschger

Omer Dzemali soll die Herzchirurgie im Unispital Zürich zu alter Grösse führen. Und dem Spital so zu mehr Einnahmen verhelfen. Mit dieser Absicht hat die Spitalleitung den erfolgreichen Chefarzt im Triemli abgeworben; das Stadtspital hat das Nachsehen. Doch noch bevor Dzemali am 1. Dezember ennet der Limmat beginnt, macht sich erneut Unruhe in der Uni-Herzklinik breit.