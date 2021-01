Schweiz versinkt im Schnee – Seit 2006 hat es nicht mehr so viel geschneit Überall blockierte Strassen und kaputte Bäume, die Schweiz versinkt im Schnee. Meteorologen warnen davor, in den Wald zu gehen.

Überall geknickte Äste: Der Mix aus Schneemenge und Nässe setzt den Bäumen zu, hier ein Foto aus Zürich. Foto: Tamedia

In der Schweiz ist seit Mittwoch vor allem vom Aargau östwärts im Flachland sowie in den Alpen und den östlichen Alpentälern viel Neuschnee gefallen. Der Wetterdienst Meteonews schrieb am Freitagmorgen von teilweise rekordverdächtigen Neuschneemengen.

Im Flachland schneite es örtlich bis über 30 Zentimeter, in den östlichen Alpentälern (Glarnerland, Walenseegebiet, Seeztal, oberes Rheintal und Bündner Täler) sogar teilweise über 50 Zentimeter und in den Alpen vielerorts 1 bis gegen 2 Meter. Dies sind Mengen, wie sie im Durchschnitt nur alle 20 Jahre gemessen werden.

Laut SRF Meteo wurden beispielsweise in Elm GL in den letzten zwei Tagen 96 Zentimeter Neuschnee gemessen. Somit wurde die Zweitagessumme vom 29. Januar 1982 um einen Zentimeter übertroffen. In Elm wird bereits seit Februar 1878 Schnee gemessen: Seit dann gab es in zwei Tagen erst einmal mehr Schnee als dieses Jahr und zwar 1961.

In Zürich-Kloten (33 Zentimeter) wird seit 1958 Schnee gemessen. Seit dann schneite es in 24 Stunden erst zweimal mehr.

Im Flachland ist seit Mittwoch vor allem vom Aargau ostwärts viel Schnee gefallen. Bild: Meteonews

Im Wald ist es gefährlich

Im Mittelland sind zahlreiche Strassen gesperrt, teilweise wegen umgeknickter Bäume. Auffallend viele Äste sind abgebrochen und liegen teilweise auf parkierten Autos, wie Bilder zeigen. Der Meteorologe erklärt das mit der Menge des Schnees und den vergleichsweise warmen Temperaturen: «Im Flachland ist es etwa 0 Grad, das gibt eine schwere Pappe», sagt Roger Perret von Meteonews auf Anfrage.

Überall sind Sträucher flach zusammengedrückt, viele Bäume umgeknickt. Deshalb warnt Perret: «Heute sollte man nicht in die Wälder gehen.»

Überall vermögen Bäume die Last des Schnees nicht mehr zu tragen. Dieser Baum stürzte in Zürich enge um. Video: Leser-Reporter

Pendler brauchen viel Zeit

Wegen des starken Schneefalls ereignen sich auch viele Verkehrsunfälle – 75 sind es bisher allein im Kanton Aargau. Im Mittellandkanton waren am Freitagmorgen mehr als 60 Strassen gesperrt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

In mehreren Aargauer Gemeinden kam es zudem zu Stromunterbrüchen. Betroffen waren unter anderem die Gemeinden Beinwil am See, Burg, Gontenschwil, Oberkulm, Schlossrued, Schmiedrued und Unterkulm, wie der Energieversorger AEW auf seiner Website schreibt. Unterbrüche gab es wegen Schaden an Freileitung auch in Birrwil, Fahrwangen, Meisterschwanden und Reinach.

Anders als in Zürich: Trotz des starken Schneefalls verkehren die Busse in der Stadt Aarau. Foto: Keystone

Gesperrt sind Strassen vor allem in den Regionen Baden, Brugg, Lenzburg und Zurzach. In Aarau und Baden fahren öffentlichen Busse weitgehend nach Fahrplan. In der Region Baden kommt es auf drei Buslinien wegen Schnellfalls und Eisglätte zu Umleitungen.

Aber auch in St. Gallen haben es Autofahrer nicht leicht: Laut Meteonews mussten viele ihr Auto zuerst suchen.

Die rekordverdächtigen Schneefälle führen auch im ÖV zu zahlreichen Störungen. Die SBB meldeten eine ganze Reihe von Behinderungen.

So können etwa in Zürich wegen des vielen Schnees keine Trams und Busse fahren (zur Meldung). Unterbrochen ist auch die Zugstrecke Stadelhofen-Zürich-Tiefenbrunnen. Grund ist eine Barrierenstörung, sämtliche Züge fallen aus. Auch auf den Uetliberg gelangt man nicht per Bahn – die Strecke ist ab Triemli unterbrochen.

Der Bahnverkehr zwischen Uster und Wetzikon ZH ist unterbrochen, sämtliche Züge fallen aus. Der Bahnverkehr zwischen Winterthur und St. Gallen ist beeinträchtigt wegen starken Schneefalls. Es ist mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen. Die Dauer der Einschränkung ist unbestimmt.

Lesen Sie auch: Zürich erwacht im #Flockdown

Unter anderem ebenfalls immer noch gesperrt seit dem Lawinenniedergang vom Vortag ist die Linie Brienz-Interlaken im Berner Oberland. In Graubünden ist wegen immer noch starken Schneefalls die Strecke zwischen Sumvitg-Cumpadials und Disentis/Mustér unterbrochen.

Lawinengefahr in den Bergen

Entsprechend herrschen auch am Freitagmorgen prekäre Strassenverhältnisse und in den Bergen eine grosse Lawinengefahr. Gemäss Lawinenbulletin gilt am Freitag in den Schweizer Alpen grossflächig die Gefahrenstufe 4 (gross). Dies ist die zweithöchste Gefahrenstufe.

Betroffen sind der Alpennordhang ohne Voralpen, fast das gesamte Wallis, grosse Teile Graubündens und die nördlichsten Gebiete des Tessins. In den übrigen Schweizer Alpen und im Jura herrscht erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3).

Am Nachmittag besserts – vorerst

Immerhin soll der Schneefall nun am Freitag tagsüber langsam abklingen. «Am Nachmittag wird es trocken und es zeigt sich die Sonne», sagt Perret. Schmelzen werde der Schnee nicht so schnell. Denn die Sonnenstrahlen können ihm laut Perret nichts anhaben – dafür bleibe es zu kalt. Und ab Sonntag sind wieder neue Schneefälle in Sicht.

Am Freitagvormittag gibt es zunächst aber noch weitere Schneefälle, die aber langsam schwächer werden und im Lauf des Nachmittags ganz aufhören, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt. Es sind demnach nochmals Neuschneemengen von lokal über 10 Zentimetern zu erwarten.

Morgen Samstag ist es dann trocken, aber kalt. Am Morgen sind im Flachland örtlich unter -10 Grad möglich, tagsüber bleibt es frostig – laut Meteorologen ein «Eistag». Dafür scheint im Flachland zeitweise und auf den Bergen meistens die Sonne. Am Sonntag zieht dann die nächste Schneefront durch. Es muss im Flachland mit etwa 5 bis 15 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden.

oli/sda