Omikron-Welle in Zürich – «Seit bald zwei Jahren laufen wir im roten Bereich» Die Lage in den Spitälern bleibt stabil. Aber weil viel Personal ausfällt, nimmt die Arbeitsbelastung zu. Wie sich die Lage mit Omikron entwickelt, ist noch ungewiss. Kevin Brühlmann

Dezember 2021 im Stadtspital Triemli: Eine schwer an Covid-19 erkrankte Person wird mit einer Lungenersatzmaschine am Leben erhalten. Foto: Gaëtan Bally / Keystone

In diesen Tagen fragt man sich in den Zürcher Spitälern: Kommt der grosse Omikron-Sturm? Die Lage erinnert an die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, an einen tagelangen Schwebezustand.