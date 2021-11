Podcast zum Schweizer Fussball – «Seit der EM wirkt Xherdan Shaqiri wie verwandelt» Was ist mit Xherdan Shaqiri passiert? Warum hat die Nationalmannschaft unter Murat Yakin plötzlich so viele Leistungsträger? Und darf man sich auf eine WM in Katar freuen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es ist sein einhundertstes Spiel im Schweizer Nationaltrikot. Und dann legt Xherdan Shaqiri so einen Auftritt hin. Zwei Assists, diese Bewegung, mit der er sich vor dem 1:0 den nötigen Raum verschafft, die Pässe, mit denen er Räume öffnet, die es eigentlich gar nicht gibt.

Samuel Burgener bekommt noch während der Aufnahme unseres Fussball-Podcasts Gänsehaut, wenn er an die Leistung der Schweizer Captains beim Schweizer 4:0 gegen Bulgarien zurück denkt: «Da kommt ein Einwandererkind mit Rissen und Furchen in seiner Biographie und wird zum Symbol der Schweizer Nationalmannschaft – das ist absolut fantastisch.»

Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag.

Nun gab es auch Zeiten, in denen Shaqiri in den Schweizer Medien teils harsch kritisiert worden ist. «Er gab dazu auch Anlass», findet Ueli Kägi, «er wirkte manchmal fast abgelöscht, negativ und bellte rasch zurück, wenn es Kritik an ihm gab.»

Aber all das scheint Vergangenheit zu sein. «Er hat sich seit der Europameisterschaft verwandelt», sagt Kägi, «er geht voran und zieht die anderen in einer positiven Art mit sich mit, die ich ihm fast nicht mehr zugetraut hätte. Irgendwie erinnert er mich wieder an den 18-jährigen Shaqiri, der damals die Schweizer Liga aufgemischt hat.»

Weiter diskutieren wir in unserem Podcast darüber, was aus Murat Yakin einen guten Nationaltrainer macht, warum es plötzlich so aussieht, als hätte die Schweiz doppelt so viele potenzielle Nationalspieler wie unter Vladimir Petkovic – und wir fragen uns, ob wir uns mit Blick auf die Menschenrechtslage auf eine WM in Katar freuen dürfen.

Florian Raz schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit».

