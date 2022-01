Otelfingen – Sek Unteres Furttal erhält neuen Schulleiter Stephan Peyer, Schulleiter der Sekundarschule Unteres Furttal, wird im Februar pensioniert. Stephan Ulrich ist sein Nachfolger. red

Stephan Ulrich ist der neue Schulleiter der Sekundarschule Unteres Furttal. Foto: pd

Stephan Peyer, Schulleiter der Sekundarschule Unteres Furttal, wird per Ende Februar seine verdiente Pension antreten. Die Sekundarschulpflege werde ihn zu einem späteren Zeitpunkt gebührend verabschieden und seinen verdienstvollen Einsatz verdanken, schreibt die Schulpflege in einer Mitteilung.

Am 1. März beginnt Stephan Ulrich als neuer Schulleiter. «Mit ihm konnte die Schulpflege eine sehr erfahrene und sympathische Persönlichkeit für die Schule gewinnen», hält die Behörde fest. Weiter schreibt sie: «Stephan Ulrich bringt langjährige Berufserfahrung und fundiertes Fachwissen mit. Seit gut 40 Jahren schlägt sein Herz für Schule und Bildung.» Er war als Primarlehrer in der Innerschweiz und als Real- und Sekundarlehrer in den Kantonen St. Gallen und Zürich tätig.

Als Schulleiter hat er in den letzten Jahren in Primar- und Sekundarschulen im Kanton Zürich gearbeitet. Berufsstationen als Heilpädagoge, Praxislehrperson, Unterrichtsexperte, Berater, Coach sowie Mitarbeiter eines Volksschulamts ergänzen sein breites Profil. Aus all diesen Perspektiven durfte er das Lernen der Schülerinnen und Schüler begleiten. Zusammen mit am Lernen interessierten Menschen ist es ihm wichtig, eine Schule zum Wohle der Schülerinnen und Schüler zu gestalten und zu führen. Der 59-Jährige ist Vater von drei erwachsenen Töchtern und wohnt in der Region.

