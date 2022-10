Neue Sportanlage in Embrach – Sekundarschule ist um zwei sportliche Freizeitangebote reicher Auf dem Schulhausareal Hungerbühl in Embrach wurden Anfang Oktober ein Pumptrack und ein Street-Workout-Platz feierlich eingeweiht. Tony Marty, Sekundarschulpflege Embrach

Der neue Pumptrack gehört zum attraktiven Freizeitangebot der Sekundarschule Embrach. Foto: PD

Schulpflegerin Monika Sollberger erläuterte in ihrer Rede die Entstehung des Sportparks. Initiiert durch den Sportlehrer Florian Keller nahm das Projekt in Zusammenarbeit mit der damaligen Gemeinderätin Rebekka Bernhardsgrütter sowie der Sekundarschulpflege Embrach rasch Fahrt auf. Ihr grosses Dankeschön galt den grosszügigen Sponsoring-Partnern aus der Wirtschaft, privaten Sponsoren sowie dem Sportamt des Kantons Zürich. Gemeindepräsidentin Rebekka Bernhardsgrütter zeigte sich in ihrer Ansprache ebenfalls äusserst erfreut über die gelungene Schul-, Sport- und Freizeitanlage, welche von Jung und Alt gleichermassen benutzt werden kann.

Auch der Zürcher Regierungsrat und Sportminister Mario Fehr war vom Zustandekommen der attraktiven Freizeitanlage sehr angetan: «Ein sportliches Freizeitangebot und eine gesunde Beschäftigung für Jedermann ist eine Herzensangelegenheit.»

Junge Sportler zeigen ihr Können

Der asphaltierte Rundkurs des Pumptracks ist für Bikes, Velos, Scooters, Skateboards oder Inline-Skates gleichermassen geeignet. Auf der Rundstrecke gilt es für die Fahrerin oder den Fahrer, durch Hochdrücken des Körpers aus der Tiefe, ohne zu pedalieren Geschwindigkeit aufzubauen. Fortgeschrittene erweitern ihre Fahrten mit beherzten Sprüngen. Auf eindrückliche Art und Weise zeigten die beiden jungen Bike-Protagonisten Leonardo Rossi und Colin Lützelschwab vor Ort ihr grosses Können.

Dank dem Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht ist der Street-Workout-Park ein perfektes

und kostenloses Trainingsgerät für jeglichen Muskelaufbau. Die bemerkenswerten Vorführungen der beiden Schüler Nicolai Dubs und Elia Stocker hinterliessen beim Publikum nachhaltigen Eindruck. Von Liegestützen, Klimmzügen und Handstand war im Programm der beiden ambitionierten Kunstturner alles dabei.

Für gute Unterhaltung sorgten die Jugendmusik Embrach und die Harmonie Embrach. Gute Dienste beim geselligen Beisammensein verrichtete auch das Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU) aus Embrach mit einem leckeren Apéro-Gaumenschmaus.

