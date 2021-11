Wahlen Bülach – Sekundarschule setzt auf Kontinuität Sechs von sieben Mitgliedern der Sekundarschulbehörde Bülach stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. red

Irene Jaggi, Präsidentin der Sekundarschulbehörde, stellt sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Foto: Balz Murer (Archiv)

Präsidentin Irene Jaggi tritt ebenso zur Wiederwahl in die Sekundarschulbehörde an wie Marlise Casutt, Mario Civelli, Judith Hofer, Judith Scheidegger und Johanna Wirth Calvo. Einzig Ignaz Ludwig, der seit nunmehr 20 Jahren in der Sekundarschulbehörde amtet, verzichtet auf eine neuerliche Kandidatur.



Wie die Behörde schreibt, stellen zurzeit insbesondere die stark steigenden Schülerzahlen eine grosse Herausforderung dar. Es gelte, den erforderlichen Schulraum rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Ein entsprechendes Projekt befinde sich in der politisch entscheidenden Phase. Die sechs kandidierenden Bisherigen seien motiviert, die angefangene Arbeit fortzusetzen und sich eine weitere Legislatur als Teil einer gut funktionierenden Behörde für das Wohl der Sekundarschule einzubringen.

