Regensdorf/Buchs/Dällikon – Sekundarschule sucht Mitglied für Schulpflege Die Ersatzwahl in die Schulpflege findet am 3. September statt. Im Falle einer einzigen Kandidatur kommt es zur stillen Wahl.

Die Schulpflege Regensdorf/Buchs/Dällikon hat nach dem unerwarteten Tod eines Mitglieds eine Vakanz. Die Ersatzwahl findet am 3. September statt, sofern mehr als eine Kandidatin oder ein Kandidat zur Wahl stehen und es somit keine stille Wahl gibt. Wahlvorschläge können bis am 17. Mai eingereicht werden. Die Ersatzwahl wird von der Gemeinde Regensdorf organisiert.

Rund 800 Schülerinnen und Schüler besuchen die Sekundarschule in den beiden Schulhäusern Ruggenacher in Regensdorf und Petermoos in Buchs sowie der Kleingruppenschule in Dällikon. Die Schulpflege besteht aus fünf Mitgliedern. Wie die Gemeinderäte der drei Kreisgemeinden in einer Mitteilung schreiben, trägt jedes Schulpflegemitglied die Gesamtverantwortung für ein Ressort und muss mit 20 bis 25 Sitzungen pro Jahr rechnen. Schulbesuche und die Teilnahme an Veranstaltungen der Schule gehören ebenfalls dazu. Laut der Mitteilung müssen Schulpflegemitglieder mit einem wöchentlichen Arbeitsaufwand von 8 bis 15 Stunden rechnen, in den Schulferien etwas weniger.

anb

