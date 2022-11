Drohungen gegen den Bundesrat – Selbst auf Wanderungen beschützten Elitepolizisten Alain Berset Während der Corona-Krise war der Gesundheitsminister heftigen Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt. Deshalb wurde er sogar in seinem Ferienhaus rund um die Uhr streng bewacht. Sylvain Besson

Alain Berset und seine Frau Muriel Zeender Berset fahren im Sommer 2018 mit dem Sessellift zu einer Wanderung auf die Riggisalp. Während der Corona-Krise wurde der Bundesrat auch in seiner Freizeit von der Polizei beschützt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Dass selbst die Bundesräte in der Schweiz Bus und Tram fahren können, schätze sie sehr, sagte Simonetta Sommaruga in ihrer Rede, in der sie Anfang November ihren Rücktritt verkündete. Aber es sei halt nur die halbe Wahrheit: «Bei vielen Auftritten haben wir heute Personenschutz», gab die scheidende Energieministerin zu: Wenn der Ton rauer werde, dann wirke sich das aus, «auf das Klima im ganzen Land».