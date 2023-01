Schluss mit Knallerei – Selbst der Zoo Zürich steht hinter dem Feuerwerksverbot Feuerwerke sollen nur noch in Ausnahmefällen erlaubt sein. Eine entsprechende nationale Initiative hat in den vergangenen Tagen Schub bekommen. Hélène Arnet

Feuerwerk am Silvester in der Langstrasse: Für viele Hunde und manche Menschen bedeutet die Knallerei vor der Haustür Stress pur. Foto: Boris Müller

Es kommt höchst selten vor, dass der Zoo Zürich sich politisch äussert – es sei denn, es geht um klar naturschützerische Belange. Doch nun steht der Zoo Zürich in der Unterstützerliste der Feuerwerksinitiative. Sie will landesweit Feuerwerkskörper, die Lärm erzeugen, verbieten. Brennt das Thema wirklich so unter den Nägeln, dass der Zoo seine übliche Zurückhaltung durchbricht?