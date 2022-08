Schwimmerin Lisa Mamié – Selbst die Schnellste kämpft mit dem schwierigsten Stil Lisa Mamié ist Schweizer Rekordhalterin über die drei Bruststrecken, dabei trainiert sie kaum in diesem Stil – weil keiner anspruchsvoller ist. Christof Gertsch

Die beste Schweizer Brustschwimmerin, die kaum brustschwimmt: Lisa Mamié. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Es ist die Schwimmtechnik, die man in der Badi am häufigsten sieht. Und auch die, die Kinder intuitiv als Erstes probieren. Doch es wäre falsch, zu denken, Brustschwimmen sei leicht. In Wahrheit gibt es unter den vier Schwimmlagen keine anspruchsvollere.