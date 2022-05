Kutscher starb in Oberembrach – «Selbst erfahrenen Kutschern kann ein Pferd durchgehen» Eine Tierrechtsorganisation fordert nach dem tragischen Vorfall in Oberembrach, ein Verbot von Kutschen zu prüfen. Ein Experte kontert die Kritik. Thomas Mathis

Der tödliche Unfall ereignete sich am Freitag auf dem Gheiweg in Oberembrach. Foto: Thomas Mathis

Es ist ein tragischer Fall, der sich am Freitag in Oberembrach ereignet hat. Ein Velofahrer entdeckte am Abend im Wald den leblosen Körper eines 62-jährigen Bauern aus der Region auf dem talwärts führenden Gheiweg, rund einen Kilometer entfernt wurde eine umgekippte Kutsche mit einem vorgespannten Pferd gefunden. Zum genauen Unfallhergang laufen die Ermittlungen, wie die Kantonspolizei am Wochenende mitteilte.