Interview mit Arundhati Roy – «Selbst wenn man alles verliert, hofft man»

Die Bestsellerautorin über ihre Wut auf die indische Regierung, das Überleben in der Corona-Krise und die Fähigkeit, Momente des Glücks an den traurigsten Orten zu finden.

«Es war eine brutale Zeit, die wir unserer Regierung zu verdanken haben»: Arundhati Roy – hier bei einem Auftritt in Delhi im Oktober 2020.

Irgendwie habe ich es überlebt, ich habe keine Probleme mit dem Alleinsein. Und ich habe Glück mit meiner Wohnung, man kann ein bisschen drinnen und auch ein bisschen draussen sein. Viele Menschen in Delhi leben weniger privilegiert. Ich habe viel gelesen und einiges geschrieben in dieser Zeit.

Mit wem man auch spricht in Delhi, die Menschen sind traumatisiert und erzählen schlimme Geschichten von verstorbenen Freunden und Verwandten.

Es war eine brutale Zeit, die wir unserer Regierung zu verdanken haben. Die Spitäler waren überlastet, die Menschen wussten nicht mehr, wohin sie sich wenden sollten. Die ganze Welt hat mit Schrecken dabei zugesehen, wie uns hier der Sauerstoff ausgegangen ist. Die Menschen starben zu Hause, auf der Strasse oder vor den Spitälern. In den Krematorien wurde das Brennholz knapp. Mit meinen Freunden habe ich täglich telefoniert, auch um uns zu versichern, dass der andere noch da ist, weil wir alle nicht wussten, wohin führt das? Werde ich das, was ich jetzt aufschreibe, noch beenden können? Diese Angst war unwürdig. So etwas hinterlässt Spuren. Viele Inderinnen und Inder wissen nun, dass sie von Trotteln regiert werden, auf die sie sich nicht verlassen können.