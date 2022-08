Gastgewerbe unter Druck – Selbstbedienung an der Tössegg, weil das Personal fehlt Das Restaurant Tössegg in Freienstein-Teufen hat nur noch tagsüber geöffnet und auf Selbstbedienung umgestellt. Eine Konsequenz des anhaltenden Personalmangels. Martina Macias

Das Restaurant Tössegg musste aufgrund von Personalmangel seinen Betrieb umstellen. Foto: Balz Murer

Das Gastgewerbe leidet unter einem akuten Personalmangel. Es fehlt an Köchinnen und Köchen sowie an Servicepersonal in der ganzen Schweiz. Betriebe sehen sich gezwungen, ihr Angebot einzuschränken oder sogar zu schliessen, wie beispielsweise im letzten Jahr das Restaurant Freihof in Lufingen. Von der angespannten Personalsituation bleiben auch beliebte Touristen-Hotspots nicht verschont. So auch das Restaurant Tössegg in Freienstein-Teufen.