Fotoshooting fürs Zänti in Regensdorf – Selbstbewusste Kinder posieren mit dem «amerikanischen» Santa Drei Mädchen und zwei Buben machen mit bei der Weihnachtskampagne des Zentrums Regensdorf. Dafür lassen sie sich gemeinsam mit dem Santa Claus fotografieren. Barbara Gasser

Yago (links) und sein Bruder Pau lassen sich für die Weihnachtskampagne des Zentrums Regensdorf gern mit dem Santa ablichten. Foto: Raisa Durandi

Peter Sager kommt mit einer Tasche unter dem Arm in die Turnhalle des Primarschulhauses Ruggenacher in Regensdorf. Wenig später kehrt er als amerikanischer Santa aus dem Geräteraum zurück. Gekleidet ist er in ein eigens bei einer Schneiderin für ihn hergestelltes rotes Gewand mit goldenen Knöpfen und weissem Pelzbesatz. Dazu trägt er eine passende Mütze, schwarze Stiefel und einen breiten Gürtel. Man kann ihn tatsächlich für den einzig wahren Santa halten, der eben mit dem Rentierschlitten gelandet ist. Der weisse Bart ist nämlich echt, und die runde Brille trägt er ohnehin immer.