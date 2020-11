Selbstfahrendes Tiny House

Mini und Paul Smith Infos einblenden

Mini und Designer Paul Smith verkünden die zweite Kollaboration seit 1999. Beide sind nicht nur britische Institutionen mit starker Tradition – ebenso verbindet sie der Anspruch, sich beständig weiterzuentwickeln, um die Zukunft mit ihren Produkten lebenswerter zu machen. Mit der Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit treten beide Marken in kreativen Dialog, um gemeinsam Designlösungen zu entwickeln, die das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus rücken.

«Mit dem Mini Vision Urbanaut tragen wir den Nachhaltigkeitsgedanken des ersten Mini weiter in die Zukunft», erklärt Oliver Heilmer, Leiter Mini Design. «Auch er bietet maximalen Raum auf minimalem Footprint. Und darüber hinaus mehr Nutzungsszenarien als je zuvor.» Modeikone Sir Paul Smith führt weiter aus: «Schlüssel für zahlreiche Beispiele ikonischen Designs liegen für mich in der Einfachheit. In anderen Worten darin, was man weglässt, nicht darin, was man dazutut. In der Mode sind die Gedanken ähnlich. Für mich war Nachhaltigkeit schon immer ein natürliches Herangehen an die Dinge, noch bevor das Wort in aller Munde war. Die Verwendung von recycelten Verpackungen, die Reduktion von Stoffabfällen und die Versorgung unserer Geschäfte mit erneuerbaren Energiequellen sind nur einige unserer Massnahmen, und wir suchen ständig nach Möglichkeiten, wie noch mehr getan werden kann.»