Bezirksgericht Bülach – Selbstmordversuch bringt Familienvater für neun Jahre ins Gefängnis Ein Mann wollte sich umbringen und zündete die Wohnung an. Weil er dadurch Frau und Söhne massiv gefährdete, verurteilte ihn das Gericht zu einer langjährigen Freiheitsstrafe. Daniela Schenker

Der Präsident des Bezirksgerichts Bülach sprach von einem «unfassbaren, nicht nachvollziehbaren Vorfall».



Foto: Sibylle Meier

Die Situation des Mannes ist desolat, als er im Keller eines Mehrfamilienhauses im Zürcher Unterland eine Flasche Brennpaste holt. Die eigene Firma ist in Konkurs, die neue Arbeitsstelle hat er verloren. Der 58-Jährige lebt zu diesem Zeitpunkt mit Frau und zwei Söhnen von der Sozialhilfe und einer halben IV-Rente sowie von der Unterstützung durch Bekannte. Es haben sich Verlustscheine von über 130’000 Franken und 2760 Franken Mietschulden angehäuft. Noch am gleichen Tag soll die Wohnung der Familie zwangsgeräumt werden.

«Ich mochte nicht mehr, sah mich nur noch als Verlierer, wollte den Selbstmord», sagte der Schweizer am Dienstag zum Präsidenten des Bezirksgerichts Bülach. Und so habe er die Brennpaste im Dezember 2019 zwischen 4 und 5 Uhr früh an mehreren Stellen in der Maisonettewohnung entzündet. Was danach geschah, entnimmt man der Polizeimeldung: «Beim Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus ist ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken entstanden. Eine Person wurde schwer verletzt.»