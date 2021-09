Gefahren der Selbstdiagnose – Selbsttests für Eisenmangel oder HIV sind umstritten Mittels Selbsttests wird «Selftracking» einfacher und günstiger. Ohne medizinische Beratung ist die Gefahr einer falschen Selbstdiagnose oder einer Überbehandlung jedoch gross. Bianca Lüthy

Statt zum Hausarzt zu gehen, kann der Eisenmangel auch per Selbsttest festgellt werden. Foto:

«Danke für Ihr Blut», so verabschiedet eine Angestellte von Bloom Diagnostics eine Patientin, die sich mittels Piks in den Finger auf ihren Eisenwert testen liess. Das Med-Tech-Unternehmen mit Sitz in Zürich und Wien hat unweit der Zürcher Bahnhofstrasse seine erste Schweizer Filiale eröffnet. Innert zehn Minuten können Patientinnen und Patienten dort ihren Ferritin-Wert testen lassen und herausfinden, ob sie an einem Eisenmangel leiden. Die Anwendung ist unkompliziert, das Resultat kommt wenige Minuten später per App. Kostenpunkt: 29.90 Franken.