Leichtathletik: Wisacher-Cross – Selina Fehler läuft auf neuen Wegen Die einstige Mittelstrecken-Hoffnung des LC Regensdorf blickt auf zwei schwierige Saisons zurück. Nun hat sich die 24-Jährige umorientiert. Wie richtig sie damit liegt, beweist ihr Sieg in guter Laufzeit am Wisacher-Cross. Jörg Greb

Am Ende allein auf weiter Flur: Lokalmatadorin Selina Fehler am Wisacher-Cross. Foto: Patrick Gutenberg

Für Selina Fehler handelte es sich um eine echte Premiere: 8 Kilometer, Crosslauf. Und sie endete mit dem Sieg im Feld der Elite-Frauen. «Ich bin zufrieden», sagt sie dementsprechend, «ich habe mir das Rennen gut eingeteilt, meinen Rhythmus gefunden und so etwas wie einen Flow erlebt.» Grosses Aufheben ob des Resultats wünscht die 24-jährige Lokalmatadorin vom LC Regensdorf dennoch nicht. Zum einen, weil sie bei den Frauen nur zwei Konkurrentinnen hinter sich lassen musste. Und zum anderen, weil die besten im Feld der unter 23-Jährigen allesamt schneller unterwegs waren. Hier waren alle Anwärterinnen auf einen Startplatz an den Crosslauf-Europameisterschaften von Mitte Dezember am Start.

Für Selina Fehler spielte das keine Rolle. Auch nicht, dass «ich nicht wirklich pushen konnte». Auch dafür hatte sie einen guten Grund: Am Vortag hatte sie sich mit einem Intervall-Training gefordert. «Die Frische hat mir daher gefehlt», resümierte sie nach dem Rennen, den sie selbst als Trainingswettkampf bestimmt hatte. Und so betonte sie das aus ihrer Sicht Erfreuliche. «Ich hatte immer wieder Konkurrentinnen, an denen ich mich aufbauen konnte». schilderte sie etwa.

Lange Leidenszeit

Vor dem Sieg am Cross-Heimrennen hatte lange Zeit Ruhe geherrscht um die U23-EM-Teilnehmerin von 2019. Ihr letztes Leichtathletik-Lebenszeichen: Platz 7 mit der Schweizer Mixed-Staffel an der Cross-EM in Dublin vor bald einem Jahr. Als Bahnläuferin verpasste sie dagegen heuer wie schon im Vorjahr den Grossteil der Saison. Dies infolge diverser gesundheitlicher Rückschläge. 2021 sah sie sich durch eine Schambeinentzündung, einen Bänderriss und eine Herzoperation (Verödung) gebremst, sodass sie erst ganz am Schluss des Jahres wieder auf einem hohen Level im Einsatz stand. Doch den Startschuss für ein erfolgreicheres 2022 bedeutete auch das nicht.

Im Sog der Jüngeren: Selina Fehler (rechts) kann sich zu Beginn ihres Heimrennens noch an den schnellsten U-20- und U23-Crossläuferinnen orientieren. Foto: Patrick Gutenberg

Dafür forderte das vorletzte Jahr ihres Medizinstudiums mit dem Praktikumsteil in diversen Spitälern sie zu sehr. Bezogen auf den Sport bedeutete das: «Ich hatte etwas übermarcht, musste Rückschläge hinnehmen, und habe mir dann auch die Sinnfrage gestellt.»

Erfolgreicher Einstand nährt Zuversicht

Mitte Oktober fand Selina Fehler die Antwort: «Ich habe mir gesagt, ich gebe mir nochmals eine Chance, denn die Freude ist nach wie vor vorhanden.» Allerdings stellte sie fest, dass sie sich neu positionieren möchte. Die Mittelstrecken-Distanzen, allen voran ihre einstige Paradedisziplin 800 Meter, über die sie im U23-EM-Final von 2019 den 7. Platz erreicht und an den Schweizer Meisterschaften der Elite die Bronzemedaille gewonnen hatte, haben für sie an Attraktivität eingebüsst. «Ins Zentrum rücken sollen fortan die Langstrecken und der Berglauf», verrät sie.

Im 10-Kilometer-Rennen des Swiss City Marathons von Luzern stellte Fehler Ende Oktober mit ihrem Sieg und der Laufzeit von 35:54 Minuten ihre Fähigkeiten auf der Langstrecke erstmals unter Beweis. «Dieses Resultat hat mir eine Bestätigung gegeben, dass mein Entscheid richtig ist», sagt sie dazu. Nun gehe es darum, den Übergang zu vollziehen. Dabei hat sie schon jetzt festgestellt: «Ich fühle mich im Training wieder viel besser und wohler.» Als nächstes Ziel nennt sie die Schweizer Meisterschaften im Berglauf vom kommenden Frühsommer.

Der Nachwuchs im Fokus Infos einblenden Fabienne Schlumpf, Jonas Raess, Julien Wanders – allesamt grosse Namen der Schweizer Langstrecken-Gemeinde, die heuer im Gegensatz zu den ersten sechs Ausgaben dem Wisacher-Cross komplett fernblieben. Ein Grund: Die Topcracks verzichten heuer auf die Cross-EM von Mitte Dezember in Turin. Der andere: Anders als im Vorjahr zählte das Rennen von Regensdorf lediglich in den Nachwuchs-Kategorien U23 und U20, nicht aber für die Elite-Kategorie zur EM-Qualifikation. Dies auch, weil der internationale Crosslauf im deutschen Pforzheim seinen – früheren – Termin behalten hatte, während die Regensdorfer Verantwortlichen ihren Anlass heuer zwei Wochen später austrugen als sonst üblich. Am letzten Sonntag des Monats lockte indes der zeitgleiche Crosslauf von Tilburg die Elite-EM-Anwärter für einen echten Vergleich mit der internationalen Spitze in die Niederlande. Dort trat nicht zuletzt auch der Regensdorfer Urs Schönenberger an. Er beendete die zehn Kilometer von Tilburg in starken 30:44 Minuten auf Platz 23. Auf dem Wisacher massen sich heuer derweil die Landesbesten der Kategorien U23, U20 und U18. Vor allem eine Athletin stach heraus: Die erst 14-jährige Fiona von Flüh legte die vier Kilometer schneller zurück als alle bis zu fünf Jahre älteren Widersacherinnen. Die Regensdorfer Organisatoren zogen ein positives Fazit. «Die grossen Felder im Nachwuchs haben uns sehr gefreut», sagte etwa LCR-Lauftrainer Gian Marco Meier. Auch an der Zürcher Cross-Meisterschaft, die traditionellerweise ins Wisacher-Cross integriert war, zeigte sich, dass die harte Sparte Crosslauf im Leichtathletik-Nachwuchs nach wie vor beliebt ist. Und mit Blick auf die Zukunft besteht Hoffnung, dass Regensdorf auch wieder für die Schweizer Elite zum Muss wird. (gg)

