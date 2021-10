Baggerschacht war attraktiv – Seltene Unke bewohnt ehemaliges Tanklager bei Tössriederen Die Bauarbeiten im Naturschutzgebiet von Tössriederen sind abgeschlossen. Nun quakt dort die Gelbbauchunke, später soll der Laubfrosch folgen. Manuel Navarro

Die Gelbbauchunke hat in den Tümpeln beim ehemaligen Tanklager ein neues Zuhause gefunden. Foto: Francisco Carrascosa

Wo früher in Tössriederen ein Tanklager von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler im Boden versenkt war, wird seit 2020 ein Naturschutzgebiet angelegt. Im Sommer wurde die zweite Etappe in Angriff genommen. Deren Abschluss hat allerdings ein wenig auf sich warten lassen. «Wegen des häufig nassen Wetters diesen Sommer haben sich die Bauarbeiten stark verzögert. Aus diesem Grund konnte auch die Begrünung der neu geschaffenen Flächen erst verzögert stattfinden», erklärt Nora Hug, die Projektleiterin beim Verein Pro Natura. Das Areal des ehemaligen Tanklagers ging nach dessen Rückbau an Pro Natura über.