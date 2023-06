Grossüberbauungen Stockenhof – Senevita zeigt ihre Wohnungen in Regensdorf Was erwartet die Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Senevita-Wohnungen in Regensdorf? Besichtigungen sind jetzt möglich. Jonathan Broger

Der Stockenhof in Regensdorf mit Wohnungen für pflegebedürftige Personen ist schon fast fertig. Die Besichtigungen der Musterwohnungen laufen. Foto: Raisa Durandi

Der Bau der Pflegeeinrichtung von Senevita in Regensdorf befindet sich auf der Zielgeraden. Die Ausschreibung läuft seit Mitte 2022, und der Grossteil der Wohnungen ist schon vermietet. Doch was hat diese Pflegeeinrichtung zu bieten? Interessierte können bis zum 21. Juni an drei Daten einen Augenschein nehmen. Dieser zeigt: Es wird viel geboten. Aber unter Umständen wird es nicht ganz günstig.