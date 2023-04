Unterländer vor Obergericht – Senior sieht sich als Opfer, muss aber wegen Vergewaltigung ins Gefängnis Ein Rentner wurde wegen Vergewaltigung einer viel jüngeren Bekannten verurteilt. Er sei das Opfer, machte er vor Obergericht geltend, fand aber kein Gehör. Daniela Schenker

Ein in Dielsdorf wegen Vergewaltigung Verurteilter zog den Fall ans Obergericht weiter. Foto: Taddeo Cerletti

Ein heute 77-Jähriger hat vor vier Jahren eine 35 Jahre jüngere flüchtige Bekannte erst sexuell genötigt und dann vergewaltigt. Das sah das Bezirksgericht Dielsdorf im September 2021 als erwiesen an. Es verurteilte den Rentner aus dem Zürcher Unterland zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren. Davon sollte er ein Jahr absitzen. Der Mann legte Beschwerde ein. Am Montag kam es zur Verhandlung am Obergericht. Ob sich seit dem ersten Urteil etwas an seinen persönlichen Verhältnissen geändert habe, wollte der Richter wissen: «Ich leide jeden Tag», sagte der Schweizer. Er wolle nur seine Ruhe, sagte er, ehe er das erste Mal in Tränen ausbrach. «Ich fühle mich und bin unschuldig.»