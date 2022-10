Grossprojekt in Bassersdorf – Senioren-Oase statt Obstplantage Die Oase-Firmengruppe plant eine dritte Alterssiedlung im Unterland: In Bassersdorf sollen 32 Wohnungen samt Pflegeangebot, Fitness, Malatelier und noch viel mehr entstehen. Christian Wüthrich

Auf der Wiese bei der Bushaltestelle Rietli in Bassersdorf sind die Vorboten einer neuen Grossüberbauung momentan unübersehbar. Der Schopf hinter der Haltestelle soll den Neubauten weichen. Foto: Christian Wüthrich

Der Stangenwald auf der leicht abschüssigen Wiese der Mülihalden in Bassersdorf kündigt ein besonderes Bauprojekt an. Nicht x-beliebige Renditeobjekte irgendeiner Pensionskasse, sondern Wohnangebote für Senioren selber sollen da entstehen. Dahinter steht die Oase-Gruppe mit Sitz in Dübendorf. Diese befindet sich momentan auf starkem Expansionskurs und verfolgt ein Bauprojekt nach dem andern.