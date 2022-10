Wandertage in Flüeli Ranft – Seniorenclub geniesst Wanderwoche Erstmalig in der Geschichte des Seniorenclubs Bülach organisierten die Wanderleiter Peter Bösch und Beat Hug eine Wanderwoche. Rolf Baumgartner, Seniorenclub Bülach

Die Seniorinnen und Senioren freuen sich bereits auf die nächste Wanderung. Foto: PD

Am 22. August starteten 25 gut gelaunte Seniorinnen und Senioren ins Abenteuer. Die SBB brachte die Wandergruppe via Zürich und Luzern nach Sarnen. Das Postauto führte sie von da aus zum Hotel FlüeMatte in Flüeli Ranft, hoch über dem Sarnersee. Schon nach dem Mittagessen starteten die Bülacher zur ersten Wanderung. Von Flüeli Ranft aus, vorbei an der Bruderklauskapelle, ging es bei schönstem Wetter auf dem Bruderklausweg bis nach Wisserlen bei Kerns. Am Dienstag wanderte die Gruppe auf der Hochebene von Melchsee-Frutt, vorbei am Melch- und Tannensee, nach Tannalp und zurück. Am Tag danach führte die Wanderroute von Flüeli Ranft aus auf einem wunderschönen Höhenweg, auf welchem die Wanderleitung mit einem Apéro aus dem Rucksack überraschte, nach Melchtal. Nach einem kurzen Aufenthalt in Sarnen genossen die Seniorinnen und Senioren den schönen Uferweg am Sarnersee bis nach Sachseln.

Zum Mittelpunkt der Schweiz

Am Donnerstagmorgen startete die Gruppe mit einer Kurzwanderung, vorbei an der alten Holzbrücke, 100 Meter über der «grossen Melchaa», hinunter nach Sarnen. Zwei Kleinbusse brachten die Gruppe von da aus auf einer teilweise sehr schmalen, ja fast abenteuerlichen, Bergstrasse zur «Aelggialp», wo sie den Mittelpunkt der Schweiz, gekennzeichnet durch eine kleine Stahl-Pyramide, aufsuchte. Die letzte Wanderung führte am Freitag von Giswil auf dem «Schacherseppli-Weg» nach Grossteil zum Mittagessen und wieder zurück

nach Giswil. Damit endete die traumhaft schöne Wanderwoche. Wehmütig, aber mit vielen schönen Erinnerungen bezüglich Wanderungen, Kulinarik und Geselligkeit im Gepäck, trat die Wandergruppe die Heimreise an. Bei vielen in der Wandergruppe keimte schon auf dem Heimweg die Hoffnung auf, ob eine solch schöne und perfekt organisierte Wanderwoche nächstes Jahr wiederholt werden könnte.

