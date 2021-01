Zwei junge Männer verhaftet – Seniorin in Regensdorf überfallen Die Kantonspolizei hat zwei Männer verhaftet, die am Freitagmittag in Regensdorf einen Entreissdiebstahl begangen haben.

Die Fahndung der Polizei war rasch erfolgreich. Foto: Keystone

Eine böse Überraschung für eine betagte Frau vergangenen Freitagmittag in Regensdorf: Ein junger Mann sprach die Dame vor ihrem Hauseingang an, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Überraschend griff ihr der Mann an die umgehängte Handtasche, entriss ihr diese und rannte davon. Zeugen konnten beobachten, wie der Unbekannte unweit des Tatorts in ein wartendes Auto einstieg und davonfuhr. Die Kantonspolizei leitete umgehend eine Fahndung ein.

Kurze Zeit später wurden im Bezirk Bülach drei tatverdächtige Männer verhaftet. Bei den polizeilichen Befragungen gestanden der 20-jährige Türke und der gleichaltrige Brasilianer, die Tat in Regensdorf begangen zu haben. Ihnen konnten weitere Delikte nachgewiesen werden. Sie gaben ebenfalls zu, Geld- und Warenbezüge mit entwendeten Kreditkarten versucht zu haben. Sie werden verdächtigt, weitere Vermögensdelikte begangen zu haben. Die beiden Männer wurden der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.

Beim dritten Festgenommenen, einem Jugendlichen, erhärtete sich die Tatbeteiligung am Entreissediebstahl in Regensdorf nicht. Er wurde aus der Polizeihaft entlassen.

mcp