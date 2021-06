Bezirksgericht Winterthur – Serieneinbrecher von Bülach muss die Schweiz für zehn Jahre verlassen Er kann das Einbrechen seit Jahren nicht lassen. Der vorbestrafte Türke muss dafür nun fast acht Jahre ins Gefängnis. Daniela Schenker

Mit dem Aufwuchten von Türen und Fenstern verschaffte sich der Mann Zugang zu den Liegenschaften. Themenbild: Marc Dahinden

Eine derartige Einbruchserie dürfte Bülach wohl noch nie erlebt haben. Im Juni und Juli 2020 wurde in der Stadt innert vier Wochen in 19 Gewerbeliegenschaften eingebrochen. Heimgesucht wurden unter anderem Restaurants, Coiffeursalons, Arztpraxen, eine Modeboutique und ein Blumengeschäft. Auffallend: Die Beute von rund 15’000 Franken stand in keinem Verhältnis zum Sachschaden von 30’000 Franken. So hinterliess das Aufwuchten von fünf Türen einer Geschäftsliegenschaft in der Altstadt einen Schaden von über 14’000 Franken. Die Beute: ein paar Ampullen Ritalin aus einer Arztpraxis, etwas Geld und einige Briefmarken.