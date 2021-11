Pferdesport: Seltener Befund – Seriensieger Baraka de Thaix kassiert eine Doping-Sperre Der zehnjährige Schimmelwallach ist nach dem Sieg im GP der Schweiz positiv getestet worden. Für seine Trainerin Chantal Zollet aus Höri und den Besitzer ist der Dopingfall unerklärlich. Werner Bucher

Baraka de Thaix über dem Tribünen-Sprung, auf dem Weg zu seinem Sieg im Jagdrennen um den Grossen Preis der Schweiz in Aarau. Im Anschluss an den Prestige-Erfolg fanden sich Spuren einer verbotenen, schmerzstillenden und entzündungshemmenden Substanz in der Dopingbrobe des Schimmels. Foto: Werner Bucher

«Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen», hatte Trainerin Chantal Zollet aus Höri freudestrahlend nach Baraka de Thaix’ Sieg am 12. September in Aarau erklärt. Doch zwei Monate später hat sich der Triumph in einen Albtraum verwandelt. Denn gemäss einem Bulletin des Schweizer Pferderennsport-Verbandes (SPV) wurde in der A-Probe des Pferdes Baraka de Thaix eine Substanz festgestellt, die normalerweise im Urin sowie im Blut nicht vorkommt. Auch die verlangte B-Probe bestätigte das Resultat der A-Probe.

«Es ist für uns unbegreiflich, wie so etwas passieren konnte», erklärte Besitzer Michael Schmid auf Anfrage und fährt fort: «Baraka war kerngesund, und der festgestellte Wirkstoff ist nie von uns angewendet worden.» Die Rede ist von Diclofenac, das unter anderem schmerzstillend und entzündungshemmend ist und zum Beispiel im Voltaren vorkommt, das bei Menschen angewendet wird. Schmid: «Wir haben alles unternommen, um herauszufinden, wie und wer den nicht leistungsfördernden Wirkstoff bei Baraka de Thaix angewendet hat. Wir können deshalb eine Fremdeinwirkung nicht ausschliessen.» Der Zugang zu den Stallungen auf der Rennbahn in Dielsdorf ist meist offen, der Hindernis-Spezialist steht oft stundenlang auf der Weide. Auch beim Transport oder auf der Rennbahn ist eine Kontaminierung möglich. Der SPV hat eine Untersuchung eingeleitet – und den Schimmelwallach vom Rennbetrieb gesperrt.