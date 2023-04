Genf legt im Playoff-Final vor – Servette lässt die Muskeln spielen, Biel erwacht zu spät Die Genfer bezwingen den EHC Biel zum Auftakt 2:1. Sie kaufen den Seeländern mit Härte und Hartnäckigkeit den Schneid ab – und müssen am Ende doch noch zittern. Marco Oppliger

Symbolfigur des Genfer Sieges: Den 106-Kilogramm-Brocken Teemu Hartikainen können die Bieler kaum aus ihrem Slot bugsieren. Foto: Laurent Daspres (Freshfocus)

Die Schlussphase in der Patinoire les Vernets, sie ist nichts für schwache Nerven. Zunächst trifft Josh Jooris scheinbar vorentscheidend zum 3:0 (55.). Doch Biel nimmt seine Coaches Challenge – und tatsächlich, bei der Schussabgabe des Genfer Stürmers wird EHCB-Keeper Harri Säteri von Linus Omark leicht im Torraum behindert.

Zwei Minuten später lässt dann Damien Brunner die Bieler jubeln, worauf es drunter und drüber geht. Biel setzt ohne Torhüter alles auf eine Karte, Alexander Jakowenko ist zweimal nahe am Ausgleich – aber Goalie Robert Mayer hält für Servette den Sieg fest. Die Schlussphase mag turbulent gewesen sein, doch der 2:1-Sieg der Genfer geht absolut in Ordnung, sie haben das Geschehen über weite Strecken im Griff gehabt.

Sami Vatanen Der Servette-Verteidiger prallt im letzten Drittel mit Biels Noah Schneeberger zusammen und verdreht sich das Knie. Für den Bieler gibt es keine Strafe, der Genfer aber kann danach nicht mehr spielen.



Ausgerechnet Winnik reüssiert

Beat Forster trifft den Nagel zur zweiten Pause gegenüber «Mysports» ziemlich genau auf den Kopf: «Wir müssen mehr Präsenz zeigen», hält der Routinier fest. Hinter ihm und seinem EHC Biel liegen 20 ziemlich schwierige Minuten. Weil Servette nach einem verhaltenen Startdrittel ein paar Gänge hoch schalten konnte und den Seeländern mit körperbetontem Spiel unter die Haut ging. Daniel Winnik und Valtteri Filppula nach einem schnellen Vorstoss und dann Marco Miranda im Slot verpassten die Führung noch. Doch dann erhielt Winnik nochmals eine Chance, und diese nutzte er gewissermassen nach «Genfer Art»: Nach einem Chip-Pass vors Tor stiess er selber in diese Zone und murkste den Puck an Säteri vorbei über die Linie. Ausgerechnet Winnik, der im Halbfinal gegen Zug ohne Skorerpunkt geblieben ist.

Mit ihrer Aufsässigkeit und Härte kaufen die Genfer den Bielern in diesem ersten Final-Spiel den Schneid ab. Diese können nicht mehr so schalten und walten, wie ihnen das im Halbfinal gegen die ZSC Lions gelungen ist. Allerdings müssen sie sich an der eigenen Nase nehmen. Weil Biel im ersten Drittel besser ist, aber Jere Sallinen, Brunner und Tino Kessler allesamt vor Mayer scheitern. Der Genfer Goalie macht genau dort weiter, wo er im Halbfinal (Fangquote von 94,33 Prozent) aufgehört hat. Mayer ist in diesem Playoff von Spiel zu Spiel gewachsen, weshalb er den Vergleich mit Biels Olympiasieger und Weltmeister Säteri nicht mehr zu scheuen braucht.

Biel wieder ohne Törmänen

Nun, die Worte Forsters vepuffen wirkungslos. Servette hat auch im dritten Abschnitt alles im Griff, und provoziert die Bieler so zu Strafen. Eine solche nutzt Teemu Hartikainen gleich zu Beginn des ­dritten Abschnitts zum 2:0 – bezeichnenderweise mittels Nachsetzen vor Säteri und ohne ­grosse Gegenwehr.

Die Bieler sind dann am stärksten, wenn sie mit Tempo aus der eigenen Zone vorpreschen können, aber genau das unterbindet Servette. Der Bieler Trainerstab wird sich Gedanken machen müssen, wie er dem entgegensetzen will. Diesem gehört seit dem Halbfinal bekanntlich auch Sportchef Martin Steinegger an. Er steht am Freitag neben Assistenz-Trainer Oliver David an der Bande, weil Antti Törmänen die Reise nach Genf nicht mittun kann. Der erneut an Krebs erkrankte Headcoach muss nach einer Behandlung pausieren, er verfolgt die Partie am TV und ist telefonisch mit David und Steinegger verbunden. Und er dürfte sich hinsichtlich Spiel 2 vom Sonntag bereits einige Notizen gemacht haben.

7135 Zuschauer. – Tore: 32. Winnik (Filppula) 1:0. 43. Hartikainen (Filppula, Omark/Ausschluss Stampfli) 2:0. 57. Brunner (Lööv, Froidevaux) 2:1. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Genf-Servette, 5-mal 2 Minuten gegen Biel. Genf-Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Filppula, Winnik; Pouliot, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Smirnovs, Bertaggia; Cavalleri. Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Hofer, Haas, Olofsson; Kessler, Sallinen, Rajala; Brunner, Froidevaux, Künzle; Hischier, Schläpfer, Tanner; Stampfli.

