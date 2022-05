Sweet Home: Rattan, Holz und Akzente – Setzen Sie auf die natürliche Schönheit Mit sinnlichen Materialien, sanften Farbtönen und entspannter Sommerstimmung bringen Sie ein wenig von der Natur ins Haus. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Mischen Sie Korb unter

Leichtigkeit: Geflochtene Möbel in einem Wohnzimmer. Foto über: Bjurfors

Ziehen Sie die gepflegte, natürliche Schönheit Botox, grellem Make-up und gebleachten Zähnen vor? Dann mögen Sie bestimmt auch in der Wohnung keine übertriebenen Dekorationen, verkrampfte Stilumsetzungen oder die Wahl von Status vor dem Komfort. Es gibt da einen guten Trick, mit dem man einfach und auf schöne Art einrichten kann: Setzen Sie auch in der Wohnung auf Natürliches.

Entspannte Sommerstimmung das ganze Jahr über vermitteln zum Beispiel Korbmöbel oder Möbel, die geflochtene Partien haben. Auch Körbe, die als Stauraum dienen oder Pflanzentöpfe umhüllen, sind schöne und schlichte Elemente, die der Wohnung guttun.

2 — Wählen Sie naturbelassenes Holz

Ehrlichkeit: Rohbelassener Schrank aus Holz. Foto über: All Sorts Of

Ungeschminkt, also ohne Farbe, Lack oder übertriebene Schleifung, kommt Holz in seiner natürlichen Schönheit zur Geltung. Entscheiden Sie sich also für einzelne Möbel wie Schränke oder Kommoden, bei denen das Holz naturbelassen bleibt. Auch kleineren Dinge wie Beistellmöbeln oder Bilderrahmen steht dieser natürliche Look.

3 — Entscheiden Sie sich für eine natürliche Farbpalette

Eleganz: Einrichtung in sanften, neutralen Naturtönen. Foto über: Nestor

Nicht nur die Materialien, sondern auch die Farben sind am schönsten, wenn man sie so natürlich wie möglich wählt. Klar, es gibt alle Farben in der Natur, aber wenn man sich für einen eher dezenten Look entscheidet, bei dem Materialien und Texturen am Schönsten zur Geltung kommen, dann hilft das Weiterziehen der neutralen Naturfarben von Holz, Rattan, Wolle, Leder oder Leinen. Dass dies zudem sehr elegant wirken kann, zeigt diese Einrichtung.

4 — Nehmen Sie Ferienhäuser als Vorbilder

Entspanntheit: Mediterranes Flair chic umgesetzt. Foto über: Lulu and Giorgia

Jetzt, in der warmen Jahreszeit ist man am Liebsten draussen und auf Reisen. Die chicen Ferienhäuser und Hotels, die wir im Süden so lieben, zeigen Einrichtungen, die entspannt, hell und unkompliziert sind. Man kann natürlich nicht die schönen, in Mauerwerk eingebauten Regale nachahmen, doch die Helligkeit, die Liebe zu starken, handwerklichen Dingen und die natürliche Eleganz, passen ganz gut auch in unsere nordischen Mietwohnungen. Suchen Sie nach einer chicen Liege, legen Sie Webteppiche auf die Böden und schmücken Sie mit formstarken Wohnaccessoires wie Keramikvasen, Rattanleuchten und Körben.

5 — Brechen Sie mit Akzenten

Stilbruch: Handwerkliches mitten in einer eleganten Einrichtung. Foto über: Ames Interiors

Einzelne Stücke, wie rustikale Holzhocker oder solche, die wie hier Bastpolster haben, eine Korbtruhe, ein rohbelassener Holzschrank oder handgetöpferte Keramik sind Akzente, die der Wohnungt gut tun. Sie können durchaus auch eine elegante Umgebung ein wenig aufwecken. Stilbrüche sind immer ein gutes Mittel, um Einrichtungen auf die Sprünge zu helfen.

6 — Sammeln Sie

Sammelfreude: Kleine Schätze aus der Natur. Foto über: @kimficaro

Die Schönheit der Natur entdecken Sie auch in den kleinen Dingen, die uns die Natur beschert. Nehmen Sie ab und zu ein Stück Holz, einen Stein, eine Muschelschale, einen gedörrten Zweig, Nüsse oder andere Dinge mit von Spaziergängen und Ferienreisen. Solche selbstgefunden Naturschätze verbinden Sie stärker mit der Natur und schmücken Ihr Zuhause auf sehr persönliche Art.

7 — Nutzen Sie Körbe als Stauraum

Hingucker: Formschöne, handgeflochtene Körbe aus Ghana. Foto: Kathrin Eckhardt Studio

Besondere Naturschönheiten sind Körbe, vor allem wenn sie mit Liebe von Hand gemacht werden. Diese einzigartigen Körbe macht die Schweizerin Kathrin Eckhard, die wir dieses Wochenende für eine Homestory besucht haben. Sie entwirft sie und setzt sie mit ihrem Team in Ghana um. Damit unterstützt sie lokales Handwerk und schafft es, dass dieses auch in moderne, westliche Wohnwelten passt. Körbe dienen daheim als praktischen und schönen Stauraum und passen in jedes Zimmer.

8 — Schlafen Sie in schöner Wäsche

Frische: Bettwäsche aus edlen Naturfasern. Bettwäsche und Foto: Bed Threads

Geben Sie auch dem Bett einen natürlichen, sommerlichen Look. Dafür wählen Sie Bettwäsche aus edler Baumwolle oder aus Leinen, die sich in sanften, neutralen Naturfarben zeigt. Richtig gute und schöne Bettwäsche lohnt sich, denn sie kommt Ihnen hautnah, wie Dessous.

9 — Improvisieren Sie

Überraschung: Einrichtungsidee, die Improvisationstalent beweist. Foto über: Unique Homes Stay

Die Natur ins Haus zu lassen, mit naturbelassenen Materialien zu spielen und deren sanfte Farbigkeit aufzunehmen, schafft immer einen entspannten Look. Diese Entspanntheit lohnt es sich, weiterzuziehen und dabei auch mal ein bisschen zu improvisieren. Charmant ist etwa diese Idee, eine alte Schublade oder Kiste als Nachttisch zu nutzen und darin nicht nur die Bücher, die man gerade liest, hineinzustellen, sondern auch gleich noch die Leseleuchte.

10 — Entdecken Sie den Setzkasten neu

Nostalgie: Setzkasten mit kleinen Fundstücken. Foto über: Style Files

Setzkästen waren einmal ein Trendobjekt, das man unbedingt haben wollte. Die hölzernen Schubladen, in denen die Buchstaben für die Druckerei sortiert wurden, hat man an die Wand gehängt und sie mit kleinen Schätzen gefüllt. Entdecken Sie ihren Charme neu und nutzen Sie sie für kleine Naturschätze wie Muscheln, Steine, Nüsse, Zapfen oder Holzstücke.

