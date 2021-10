Schweizer Cup: Lugano – YB – Lauper mit krassem Fehler – Lugano geht in Führung

Vor dem Spiel

YB tritt heute an, um zu verhindern, was im vergangenen Jahr passierte: Ebenfalls in einem Super-League-Duell verloren die Berner den Achtelfinal 1:4 gegen St. Gallen und schieden als damaliger Titelverteidiger früh aus. Lugano schaffte es im vergangenen Jahr immerhin bis in den Viertelfinal, gegen den Meister stellt sich heute die schwierige Aufgabe, wenigstens das zu wiederholen.

Zur Formstärke lässt sich sagen, dass die Tessiner in der Liga zuletzt zweimal verloren haben. YB holte derweil einen Sieg sowie ein Remis und zeigte dabei aber erheblich mehr Mühe als auch schon.

Für die beiden Clubs ist es das erste Aufeinandertreffen der Saison, die geplante Liga-Partie wurde verschoben. Lugano wird anstreben, den Meister heute zu überraschen.