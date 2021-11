Erstes Buch von Lara Stoll – Sex, Drugs und Blockflöte Sie macht keine Kompromisse. Der ZDF-«Heute-Show» hat sie gerade abgesagt und ihr erstes Buch geschrieben. Ihre Generation findet sie apolitisch und dünnhäutig. Nora Zukker

Lara Stoll findet, ihre Generation sei in den eigenen grossen Träumen gefangen. Foto: Ela Çelik

Montagabend in einer Zürcher Bar. Wir zeigen Zertifikat und Ausweis und bestellen Wein. «Oje, da kleben noch Spuren von illegalen Restsubstanzen dran. Vielleicht das nächste Mal besser mit der Krankenkassenkarte als mit der ID», lacht Lara Stoll. Eine Freundin sei am Wochenende 30 geworden, also gab es einen Rave in einer Küche bis am Sonntagmittag.

Eine Szene wie aus Lara Stolls Texten, die sich in ihrem ersten Buch «Hallo» versammeln. «Ich zelebriere den Eskapismus ja auch», sagt die 34-Jährige, die man als «Punkerin der Schweizer Poetry-Slam-Szene» mit dem bedeutendsten Kabarettpreis, dem Salzburger Stier 2021, ausgezeichnet hat. Gleichzeitig war sie Ende 2020 als tablettenabhängige Kommissarin in der SRF-Serie «Advent, Advent» zu sehen. Spätestens seit da kennen sie jetzt viele Menschen.