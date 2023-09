Sexuelle Gewalt in Zürich – Frau während Waldspaziergang sexuell missbraucht Die Polizei verhaftete in Basel einen 26-jährigen Mann. Dieser soll zuvor im Käferbergwald in Zürich eine Frau missbraucht haben.

Im Käferbergwald in Zürich wurde im August eine Frau sexuell missbraucht. Symbolfoto: Michael Buholzer (Keystone)

Am 23. August war eine Frau mittleren Alters kurz nach 16 Uhr im Käferbergwald unterwegs. Beim Reitweg wurde sie unvermittelt von einem unbekannten Mann angegangen und sexuell missbraucht. Als sich Drittpersonen dem Geschehen näherten, liess der Täter von der Frau ab und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Die Frau wurde dabei erheblich verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.

Laut einer aktuellen Mitteilung konnte die Kantonspolizei Zürich den mutmasslichen Täter, einen 26-jährigen Tunesier, aufspüren. Am 30. August wurde dieser in Basel gefunden und von den dortigen Behörden verhaftet. An der erfolgreichen Fahndung beteiligt waren auch Mitarbeitende des Forensischen Instituts Zürich, die am Tatort zuvor eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt hatten.

Der Tatverdächtige verfügt laut Mitteilung der Kantonspolizei über keinen Wohnsitz in der Schweiz. Die zuständige Staatsanwaltschaft habe nun ein Strafverfahren gegen den Mann eröffnet. Er wurde vom Zwangsmassnahmengericht in Untersuchungshaft versetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung.

